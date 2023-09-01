В Росатоме заявили, что Киев продолжает целиться по атомным объектам России Лихачев: ВСУ продолжают целиться по атомным объектам России

Фото: МО Украины

Украинские военные продолжают использовать в качестве цели для ударов российские атомные объекты, заявил в рамках открытого урока в образовательном центре «Сириус» глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Россию крайне беспокоит этот факт.

Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит, — сказал Лихачев.

При этом он обратил внимание, что прямых ударов по Запорожской АЭС нет с осени прошлого года, но в Энергодаре ситуация «крайне напряженная».

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.