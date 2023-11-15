В Рио-де-Жанейро зафиксировали мировой температурный рекорд В Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до рекордных 58,5 градуса по Цельсию

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В Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до 58,5 градуса по Цельсию, побив мировой температурный рекорд, сообщает газета Folha de S.Paulo. В местных метеослужбах отметили, что термометры показывали 39 градусов, однако власти пояснили, что эта цифра не отражает то, как жаркая погода ощущалась гражданами.

По подсчетам специалистов, жители города ощущали эту температуру как 58,5 градусов по Цельсию, что стало высочайшим показателем, зафиксированным за всю историю метеорологических наблюдений в Рио-де-Жанейро. Предыдущим рекордом так называемой ощущаемой жары считался показатель в 58 градусов, зарегистрированный в феврале 2023 года.

Сейчас в 15 штатах Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. В стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в том числе из-за использования кондиционеров.

В августе в Турции зафиксировали новый рекорд — температура воздуха в стране впервые в истории поднялась до 49,5 градуса по Цельсию. Министр экологии и градостроительства страны Мехмета Озхасеки сообщил, что такая аномальная жара установилась в деревне Сарыджакая в западной части Анкары, провинция Эскишехир.