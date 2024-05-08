В Рио-де-Жанейро туристка не выжила, спрыгнув со стены при ограблении Daily Mail: туристка умерла в Рио-де-Жанейро при побеге от грабителей

В бразильском Рио-де-Жанейро израильская туристка Альма Бохадана сорвалась с высокой стены во время предполагаемого ограбления, когда гуляла с новым приятелем. Инцидент произошел на улице Санта-Тереза. Пара заметила мотоцикл, который внезапно помчался на них. Молодые люди подумали, что их собираются ограбить, поэтому попытались скрыться.

Бохадана забралась на 14-метровую стену и спрыгнула. Оказалась, что за ней скрывался лес. Отмечается, что 22-летняя девушка погибла до прибытия медиков. Полиция допросила ее приятеля. Сначала он заявил, что на них мчалась машина, а затем рассказал про мотоциклиста. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, действительно ли на Санта-Тереза в день гибели туристки был мотоцикл.

Ранее российский турист умер во время отдыха в турецкой Аланье. Он почувствовал недомогание в отеле. Мужчине вызвали скорую, отвезли в больницу, но медики не сумели спасти его. Его тело направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

Еще один подобный случай произошел в Аланье. На турецком курорте российского туриста обнаружили мертвым в одной из гостиниц. Уточняется, что 61-летнего мужчину сотрудники отеля заметили в беседке: он слишком долго сидел неподвижно. Они вызвали жандармерию и медиков, которые констатировали, что турист умер.