В Риме назвали «победой Путина» возможное избрание Ле Пен главой Франции

Лидер итальянской Демократической партии Энрико Летта заявил, что возможное избрание Марин Ле Пен президентом Франции станет концом Евросоюза как единой структуры и будет «победой» президента РФ Владимира Путина. По его словам, которые приводит РИА Новости, важнейшие решения в европейском формате в последние годы принимались на основе франко-германских инициатив и выигрыш антиевропейски настроенной Ле Пен будет в этом отношении значить очень многое.

Если Ле Пен выиграет выборы и станет президентом Франции, это будет самой крупной победой Путина. <...> Это будет означать, что путинская идея попадёт в сердце европейской конструкции и устроит в нём землетрясение, — подчеркнул Летта.

Ранее колумнист Politico Джонатан Лемир предположил, что победа Марин Ле Пен на выборах может поставить под вопрос членство Франции в НАТО и дестабилизировать антироссийскую западную коалицию, что станет ударом по интересам США. Помимо этого, Америка опасается, что Россия может вмешаться в процедуру голосования, тем более что Ле Пен «без капли смущения» занимала сторону российского президента с 2017 года.

Журналист отмечает, что в последнее время Ле Пен поменяла свою обычную «провокационную антиисламскую» риторику и сосредоточилась на растущих ценах и положении простых французов. Несмотря на то что её имя у многих «ассоциируется с расизмом и ксенофобией», тактика приносит плоды и на данный момент, согласно опросам общественного мнения, Ле Пен и глава государства Эммануэль Макрон идут «ноздря в ноздрю».