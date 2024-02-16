В РФ вернутся бананы из Эквадора. Кто теперь будет отвечать за их качество?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять компаний из Эквадора смогут поставлять бананы в Россию, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Что об этом известно, почему было принято такое решение?

Что рассказали в Россельхознадзоре о ситуации с бананами

Данкверт объяснил, что все детали возвращения эквадорской продукции в Россию еще будут обсуждаться, но уже сейчас можно говорить о том, что пять компаний смогут поставлять бананы, но за качеством будут следить надзорные органы Эквадора.

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — сказал глава ведомства.

Почему был введен запрет на поставку бананов из Эквадора

2 февраля Россельхознадзор сообщил, что в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта — многоядной мухи-горбатки — представители российского ведомства обратились к министру сельского хозяйства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу, чтобы временно закрыть ввоз бананов в РФ.

В российском ведомстве потребовали с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний-экспортеров — AGZULASA CIA. LTDA., DON CARLOS FRUIT S.A., AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A., ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE EL ORO ASOPROAGRORO, COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA, допустивших наибольшее количество нарушений.

«В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», — говорилось в сообщении надзорного органа.

При чем здесь эквадорское оружие для Украины

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 31 января заявил, что старая российская техника будет передана США, чтобы в дальнейшем она было отправлена на Украину.

«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — заявил он.

При этом президент подчеркнул, что его страна не намерена разрывать дипломатические отношения Россией.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что слово «металлом» в заявлении Нобоа — это чисто политическое название, а военная техника, предназначенная для Вооруженных сил Украины, находится в рабочем состоянии.

«Я думаю, металлолом — чисто политическое название. Если бы это была списанная техника, мы не возмущались бы по этому поводу. Вполне пригодная, работоспособная техника, которая может принимать участие в боевых действиях. США наскребают образцы советского вооружения и передают Украине <...>. Таким образом, они набираются для ВСУ с мира по нитке. Переломить ситуацию [на фронте] такими сборами невозможно, но поддержать наступательный или оборонительный пыл ВСУ удается», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

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