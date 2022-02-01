В РФ считают, что США давят на Японию для введения санкций

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международный исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин считает, что Соединенные Штаты оказывают давление на Японию, требуя ввода экономических санкций против России, рассказал он в интервью «ПолитРоссии». Однако, по его словам, в Токио не торопятся портить отношения с Москвой и пытаются отвлечь РФ.

Правительство Японии находится под большим давлением. Заранее ведутся переговоры и Запад требует принять крупные экономические санкции против России из-за конфликта на Украине. Делать этого и говорить публично на эту тему в Японии не хотят, — отметил эксперт.

По его словам, эксперт отметил: Япония хотела бы сохранить нейтралитет в данной ситуации и не присоединяться к США в вопросах, касающихся Украины. Это объясняется тем, что ситуация в Восточной Европе не касается напрямую Японии, поэтому нет смысла создавать себе врага в лице России.

Как отмечает издание, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси 1 февраля в ходе регулярной пресс-конференции, отклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли Япония вводить санкции против России в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

Кроме того, Токио сейчас куда более обеспокоен стремительным сближением Москвы и Пекина, утверждает Кашин. Совместные военные патрулирования флотов РФ и КНР вызывают гораздо большие опасения японских властей, чем украинский кризис.

Тем не менее, по мнению Кашина, нынешнее давление США будет гораздо сильнее, чем в 2015 году. Тем более, что крупный бизнес Японии и Южной Кореи полностью зависит от американской финансовой системы. В случае использования этого инструмента влияния, позиция правительств этих стран будет уже не столь важна.

Ранее члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии Японии предложили ввести экономические санкции в отношении России в случае вторжения на Украину. В частности, они выступили за запрет импорта российского газа.