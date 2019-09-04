https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Заявление Министерства иностранных дел Болгарии о выставке, посвящённой к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Софии на следующей неделе, стало очередным звеном антироссийской кампании. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее предстоящее мероприятие в болгарском МИДе назвали вмешательством во внутриполитические дела страны, а также попросили не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Нет сомнений, что это очередное звено в развязанной западными русофобами антироссийской кампании, привязанной к годовщине событий Второй мировой войны и направленной на дискредитацию исторической миссии нашей страны в борьбе с фашизмом, — подчеркнул Железняк.

Он также отметил в беседе с Regnum, что заявления официальных лиц Болгарии вызывают только недоумение и разочарование.

Ранее News.ru писал о том, что МИД Болгарии посоветовал России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Кроме того, София обвинила Россию во вмешательстве во внутриполитические дела страны, отметив, что термин «освобождение» «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги».