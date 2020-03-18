https://static.news.ru/photo/681aa6f2-68fd-11ea-b7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: / Roberto Monaldo/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму РФ обновило список стран, куда въезд для иностранцев ограничен из-за коронавируса.

Об этом сообщили в самом ведомстве. В частности, в список было добавлена Чили, правительство которой также приняло решение ввести с 18 марта ограничительные меры на въезд граждан других стран.

В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран, — передаёт РИА Новости сообщение Ростуризма.

Также в этот список входят Израиль, Перу, Индия, Словакия, США, Тунис, Кипр, Польша, Филлипины, Оман, Чехия, Колумбия, Австрия, Новая Зеландия, Иордания, Марокко, Эстония, Молдавия, Австралия, Литва, Латвия, Черногория, Словения, Канада, Таиланд, Сингапур, Саудовская Аравия, Мальта, Турция, Дания, Непал, Шри-Ланка и Казахстан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским туристам рекомендовано отказаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и ряд других стран из-за ситуации с коронавирусом. В Ростуризме разъяснили, как вернуть деньги за отменённое путешествие.