В результате взрыва в Армении пострадали несколько человек При взрыве на АЗС под Ереваном пострадали семь человек

Фото: Национальный центр кризисного управления Армении

Количество пострадавших при взрыве АЗС в городе Абовян составило семь человек, сообщил Минздрав Армении. Пресс-служба ведомства отметила, что один из них выписан после получения медицинской помощи.

Двое пострадавших находятся в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

По данным Национального центра кризисного управления, на месте происшествия находится замминистра МВД генерал-майор Камо Цуцулян. Также стало известно об огромном скоплении машин на месте пожара, некоторые из них сгорели.

Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян заявил «Sputnik Армения», что на заправочной станции у трассы Ереван — Севан взорвалась цистерна с газом. По его словам, на месте ЧП работают более 30 пожарных расчетов и прибывает новая техника. Саркисян отметил, что пожарные потушили огонь, теперь охлаждают территорию и уничтожают остающееся в емкостях горючее во избежание нового взрыва.

На одной из автозаправочных станций на участке дороги Ереван — Севан недалеко от армянского города Абовяна произошел сильный взрыв. Национальный центр кризисного управления Армении указал, что об инциденте стало известно в 23:14 (22:14 мск) 6 июня.