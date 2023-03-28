60 человек пропали без вести при сходе оползня в Эквадоре

Фото: Alfredo Lagla/El Comercio O/Global Look Press

Эквадор, архивное фото

В городе Алауси в Эквадоре сошел масштабный оползень, сообщает ОТР. В результате бедствия погибли семь человек, еще 60 числятся пропавшими без вести. Президент страны Гильермо Лассо сообщил, что поисковая операция продолжается. Он призвал семьи пропавших сохранять надежду на то, что их удастся найти живыми.

Я хочу сказать вам, что мы не намерены прекращать поисковую операцию. Я слышал требования некоторых отчаявшихся семей, чтобы мы отдали им тела родственников. Я хочу сказать им, мы не теряем надежду и веру в то, что мы найдем их родных живыми, — заявил Лассо.

Оползень привел к разрушению полутора сотен домов. В зоне бедствия оказались около 500 человек, на месте работают спасатели. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям предупреждало об угрозе оползня в районе происшествия еще в феврале, однако тогда никаких мер принято не было.

Ранее в Турции произошло несколько землетрясений. Как заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, они стали самыми сильными в стране с 1939 года. Число погибших превысило 46 тысяч человек. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

До этого в результате мощного наводнения на Филиппинах погибли 25 человек, столько же пропали без вести. В результате стихийного бедствия больше тысячи домов были повреждены, а из зоны бедствия пришлось эвакуировать 400 тысяч человек.