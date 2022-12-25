При крушении корвета «Сукхотай» в Таиланде погибли 18 моряков

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Как минимум 18 моряков погибли в результате крушения корвета «Сукхотай» в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на сводку ВМС королевства. По данным военно-морских сил, 11 человек числятся в списке без вести пропавших, еще 76 моряков с военного судна удалось спасти.

Из 105 моряков, находившихся на корвете, выжили 76, 18 погибли, личности семерых из них идентифицированы. Устанавливаются личности 11 (из 18. — NEWS.ru) офицеров. 11 числятся пропавшими без вести, — сказано в сообщении.

Построенный в США корвет «Сукхотай», используемый ВМС Таиланда с 1987 года, затонул в ходе шторма в водах Сиамского залива в ночь на 19 декабря. Из-за сильного ветра корабль накренило. После этого вода попала в электросистему судна, что привело к отключению питания корабля. По этой причине управление корветом стало невозможно.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что у западного побережья острова Тайвань затонуло грузовое судно под флагом Панамы. На борту находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены, 12 пропали без вести.