В резиденции Лукашенко появился его портрет с автоматом в руках

Портрет вооружённого автоматом Александра Лукашенко появился в загородной резиденции президента Белоруссии. На картине белорусский лидер с АКС-74У в руках даёт инструктаж спецназу во время беспорядков в Минске в августе 2020 года. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».

По данным Sputnik Беларусь, эту картину лидеру Белоруссии подарили на 67-летие. На ней изображён сам президент и его сын Николай, также с оружием в руках. Отмечается, что картину написала дочь одного из сотрудников службы безопасности главы государства. Сам Лукашенко сказал, что полотно ему очень понравилось, а сюжет напоминает ему очень важный момент в его политической карьере и жизни в целом.

Год назад в августе 2020 года после очередной победы в президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко в Минске начались беспорядки. Протестующие, по сообщениям СМИ, готовились к силовому варианту смены власти в стране и готовили нападения на журналистов и сотрудников правопорядка. В условиях угрозы конституционному порядку новоизбранный президент взял в руки автомат и контролировал действия силовиков.

Ранее белорусский лидер рассказал о планах в случае государственного переворота в стране. По плану Лукашенко, в случае падения легитимного правительства власть должна будет перейти в руки Всебелорусского собрания. Президент отметил огромную важность этого органа в случае реализации какого-либо сценария незаконной смены власти в Белоруссии.