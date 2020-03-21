https://static.news.ru/photo/6be2d47c-6c44-11ea-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei /Global Look Press

В австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория местные власти ужесточили меры по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Правительство закрыло магазины, кроме продуктовых, рестораны, бары, спортивные залы и развлекательные центры.

Штат Виктория в течение двух суток остановит деятельность всех второстепенных предприятий. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки. Также продолжат свою деятельность предприятия, осуществляющие доставку еды на дом, грузоперевозки и аренду. Школьные каникулы в Виктории перенесут — они начнутся 23 марта.

Штат Новый Южный Уэльс принимает аналогичные меры по борьбе с коронавирусом. Однако правительство австралийского региона всё ещё рассматривает вопрос о переносе школьных каникул.

В других штатах страны также продолжают бороться с распространением инфекции. Так, например, премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл в воскресенье заявил, что для снижения темпов распространения нового коронавируса регион закрывает свои границы для свободного перемещения. Ранее такие же меры безопасности были приняты в ряде других регионов Австралии, передаёт ТАСС.

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