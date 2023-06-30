В Red Wings назвали дату запуска прямых авиарейсов Москва – Кутаиси В авиакомпании Red Wings назвали 10 июля датой запуска прямых рейсов Москва — Кутаиси

Фото: flyredwings.com

Российская авиакомпания Red Wings запустит с 10 июля прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы перевозчика. По информации компании, продолжительность полета составит 3 часа 40 минут.

Рейсы Москва — Кутаиси стартуют 10 июля, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах SSJ вместимостью до 100 пассажиров. Билеты уже доступны в продаже на сайте и в мобильном приложении перевозчика, а также у аккредитованных агентов.

Ранее агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings на выполнение прямых рейсов по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. А 19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый за четыре года перерыва прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Полет прошел в штатном режиме, всего на борту находилось 86 пассажиров. В честь первого полета пассажирам предложили вино. В свою очередь грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла прямое сообщение между Тбилиси и Москвой 20 мая. Рейсы в аэропорт Внуково совершаются ежедневно.