В разведке США «увидели» воду вместо топлива в китайских ракетах Bloomberg: разведка США заявила о воде вместо топлива в ракетах ВС Китая

Фото: Zha Chunming/Xinhua/Global Look Press

Разведка США считает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что «коррупция» в ее рядах подорвала усилия по модернизации вооруженных сил, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. По этой причине Пекин едва ли отважится на крупномасштабные военные действия.

Собеседник агентства также упомянул ракетные шахты, люки которых не действуют должным образом. Вместе с тем китайский лидер намерен искоренить коррупционную составляющую в Народно-освободительной армии Китая.

Камнем преткновения между Пекином и Вашингтоном является тайваньский вопрос. В конце прошлого года Си Цзиньпин назвал воссоединение материковой части страны с Тайванем исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».

В декабре 2023 года новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь. До этого он занимал пост главнокомандующего ВМС НОАК. В этом качестве он осенью 2021 года принимал участие в переговорах Москвы и Пекина, в которых участвовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин считает, назначение адмирала Дун Цзюня означает, что главные вызовы руководство Китая ожидает со стороны моря. По словам востоковеда, Тайвань станет ключевой точкой в этом отношении.

Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Так он отреагировал на выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявивших об отсутствии у Пекина графика для военных действий в отношении острова.