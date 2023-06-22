Неизвестные обломки найдены в зоне поиска затонувшего батискафа

Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Pres

Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» с людьми на борту. Их нашел специальный аппарат с дистанционным управлением. На данный момент происхождение этих обломков неизвестно, сообщает Sky News.

Береговая охрана США сообщила, что в районе поиска батискафа с помощью спецтранспорта на дистанционном управлении были обнаружены обломки, — пишет издание.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, сохранить кислород экипажу в теории могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений, однако прогнозы неутешительные.

До этого Sky News сообщил, что источником звуков в районе пропажи подводного судна, о которых 20 и 21 июня докладывала Береговая охрана США, по мнению экспертов, является «фоновый шум океана».