https://static.news.ru/photo/ec373610-d6dd-11e9-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NOAA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Образовавшийся в Атлантике тропический шторм «Умберто» 14 сентября пройдёт северо-западнее островов Багамского архипелага и через несколько дней может перерасти в ураган.

В данное время скорость ветра в зоне действия шторма достигает 64 км/ч. Специалисты не исключают, что порывы могут усилиться до 100 км/ч, а на пути к американскому штату Флорида «Умберто» переформируется в ураган, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов.

Ранее News.ru писал, что 1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». В результате разгула стихии около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести.