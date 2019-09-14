Образовавшийся в Атлантике тропический шторм «Умберто» 14 сентября пройдёт северо-западнее островов Багамского архипелага и через несколько дней может перерасти в ураган.
В данное время скорость ветра в зоне действия шторма достигает 64 км/ч. Специалисты не исключают, что порывы могут усилиться до 100 км/ч, а на пути к американскому штату Флорида «Умберто» переформируется в ураган, передаёт «
Ранее News.ru писал, что 1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». В результате разгула стихии около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести.