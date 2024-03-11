В Raiffeisen рассказали о санкциях со стороны США за работу банка в России В Raiffeisen назвали неверными сведения о санкциях за работу банка в России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла сообщения СМИ об угрозах Минфина США ввести санкции против организации из-за ее работы в России. По данным портала ORF, в банке отметили, что США не обвиняли группу в нарушении санкционного режима.

Сообщения СМИ, согласно которым со стороны Минфина США звучали угрозы ввести санкции в отношении RBI, являются неверными, — сказано в материале.

Ранее интернет-портал EUobserver сообщил, что Минфин США предупредил Raiffeisen Bank International (RBI) о возможном введении санкций за бизнес в России. По их информации, ведомство предупредило австрийскую компанию, что ее могут отрезать от американской финансовой системы.Согласно версии Вашингтона, Raiffeisen Bank, сохраняя бизнес в РФ, помогает российской армии.

До этого стало известно, что головной офис австрийского Райффайзенбанка не может получить доступ к заблокированным в России активам, хранящимся на счетах типа С. По данным отчета компании, объемы активов RBI в стране оцениваются в €477 млн. Их невозможно вывести в Австрию из-за санкций, введенных против РФ.