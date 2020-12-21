В Раду внесён законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым

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Украинские парламентарии рассмотрят законопроект, запрещающий возобновление водоснабжения Крыма. Об этом заявил депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Чёрного и Азовского морей, — написал он в Facebook.

По словам Гончаренко, полуостров располагает необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспечить своих жителей. Даже в самые засушливые годы воды на питье и бытовые нужды хватит. При этом он считает, что подача воды в Крым приведёт к дальнейшей милитаризации региона.

Украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что воду крымской реки Салгир из-за высокого уровня загрязнённости признали непригодной для водоснабжения Симферополя. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Крыма. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на данный момент активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский.