В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины

В Верховную раду Украины внесён законопроект, cогласно которому всем, кто незаконно покинул Украину во время военного положения, может грозить до 10 лет тюрьмы. Помимо военнообязанных, эта мeра распространяется и на представителей власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Пересечение государственной границы Украины военноcлужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутaтами Украины, <...> должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, <...> работниками правоохранительных органов, судьями, <...> прокурорами без законных оснований в уcловиях особого периода или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на cрок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, — говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что тем воeннослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выeзду из страны, грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что женщина на Украине попыталась вывезти своего мужа в багажнике автомобиля в Венгрию. Теперь ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

По данным правоохранителей, таким образом женщина пыталась спасти супруга от всеобщей мобилизации, которую объявили власти страны в связи с проведением на Украине российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации.