В Раду внесли проект программы деятельности правительства

https://static.news.ru/photo/16ea2304-ad7f-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Lok Press

Кабинет министров Украины внёс в Верховную раду доработанный проект постановления о программе своей деятельности. Первый проект раскритиковали в профильном комитете парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за то, что в нём не было конкретных цифр или показателей.

Получен доработанный проект 12.06.2020, — сообщается на сайте парламента.

Согласно изначальному документу, украинское правительство намерено придерживаться курса на интеграцию Украины с Евросоюзом и НАТО. Материальное благосостояние граждан страны кабмин планирует увеличивать через развитие бизнеса, создание новых рабочих мест, обеспечения равных возможностей для предпринимателей. Кроме того, в планах правительства — обеспечить защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, а также вернуть неподконтрольные Киеву территорий Донбасса.

Верховная Рада 4 марта назначила нового премьера Дениса Шмыгаля и обновила состав правительства. После утверждения программы действий кабмин получит иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Как писал NEWS.ru, Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров намерен утвердить правительственную программу создания рабочих мест. По словам главы кабмина, в документе чётко прописано, где, когда и какие позиции будут созданы. Премьер уточнил, что рост занятости власти хотят увеличить за счёт строительства дорог и мостов. Украинский премьер добавил, что сейчас в стране зарегистрировано почти полмиллиона безработных.