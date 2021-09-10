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В Раде заявили о «громкой военной победе» над Москвой

02:19, 13 сентября 2021
В Раде заявили о «громкой военной победе» над Москвой Алексей Гончаренко Фото: oleksiihoncharenko/instagram.com
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал победой Украины над Москвой итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года. Руководил победившим войском украинский полководец Константин Острожский, отметил депутат в Telegram.

8 сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!говорится в его сообщении.

Он пояснил, что Острожский вёл совместное с поляками и литовцами войско, которое «вдребезги разгромило» московскую рать. Гончаренко не ограничился собственными трактовками исторических событий XVI века и пообещал снова «победить» Россию.

Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно ещё раз. Но ещё лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии, — написал депутат.

Во время русско-литовской войны 1512–1522 годов русское войско под Оршей потерпело поражение от объединённых армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Ими руководили гетман литовский Константин Острожский и польский надворный гетман Януш Сверчовский.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале процесса возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, погребены не на Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели времён УНР, участники освободительного движения.

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