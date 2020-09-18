В Раде прокомментировали призыв изменить постановление о выборах на Украине

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Внесение Верховной радой изменений в постановление о местных выборах на Украине вызвало дискуссию на переговорах в Минске и фактически их заблокировало. Об этом заявил глава парламента Украины Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что постановление было принято Верховной радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Верховная рада Украины объявляет местные выборы не позднее чем за 90 дней до той даты, когда они должны состояться.

Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это [означает] поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, не в конкретной взятой области, а просто в государстве, потому что это будет противоречить другому законодательству, — цитирует ТАСС Разумкова.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на востоке страны, заявил, что в Донбассе может произойти бунт. По его словам, жители Донбасса живут намного хуже, чем украинцы, находящиеся на территориях, которые контролирует Киев. Он напомнил, что донбасские шахтёры сейчас не получают нормальную зарплату. Люди платят за электричество и воду по высоким тарифам.

Кроме того, на территории Донбасса находятся три миллиона украинцев. Многие из них придерживаются правоукраинских взглядов. Это может привести к внутреннему конфликту в ДНР и ЛНР.