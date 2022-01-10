В Раде заявили, что РФ и США «договорились» о невступлении Украины в НАТО

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что якобы Россия и США уже договорились о невступлении Украины в НАТО. При этом политик в эфире телеканала «НАШ» сослался на разговоры с руководством некоторых стран Европы.

Имел возможность общаться с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти ещё одной страны, которая входит в G7. Все однозначно сказали, все три — страны НАТО: американцы с русскими обо всём договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем, — подчеркнул депутат.

Шуфрич добавил, что вторым пунктом договорённостей между Москвой и Вашингтоном является «гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территории прибалтийских республик».

Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают, — указал политик.

Ранее стало известно, что позиция США по Украине не изменилась после консультаций с Москвой в Женеве, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. В Вашингтоне по-прежнему считают, что Киев должен иметь шанс вступить в НАТО, отметил он. По его словам, Альянс следует политике открытых дверей, и любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность.