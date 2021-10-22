В Раде заявили, что Лавров через шутку передал Зеленскому условие Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание от российского коллеги Владимира Путина. Оно скрывается в шуточном высказывании дипломата, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook.

Он отметил , что Лавров не зря вспомнил юмористическое прошлое Зеленского. Глава МИД РФ ранее подчеркнул, что даже в «Квартале-95» артисты не просто выходили на сцену, а «разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику». Сейчас публика «ожидает выполнения минских договорённостей», пошутил дипломат.

У Путина чётко дают понять, что встреча в «нормандском формате» на уровне лидеров стран будет возможна, если в их оценке Украина начнёт выполнять минские договорённости, — считает Рабинович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти в Киеве «фантазируют повсеместно и ежедневно». Таким образом Сергей Лавров прокомментировал высказывания Владимира Зеленского о возможной встрече с Владимиром Путиным. Глава МИД добавил, что если реагировать на все публичные заявления из Киева, то «не хватит даже выдумки, чтобы всё это охватить».