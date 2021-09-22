В Раде заявили, что Эрдоган использует Украину в своих интересах

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует Украину в своих интересах, но не уважает её. В подтверждение своего мнения он в эфире телеканала «112 Украина» напомнил, что турецкий лидер не посетил «Крымскую платформу».

Волошин отметил , что приезд Эрдогана на мероприятие в Киев ему гарантировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эрдоган должен был быть на «Крымской платформе» железно, мне лично Кулеба об этом говорил. Я его ещё этим упрекал, что вы всё это под Эрдогана делаете. Он говорит: «Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие». И не приехал. И не объяснился, — подчеркнул депутат.

Он обратил внимание на ожидаемый в ближайшее время визит турецкого лидера в Россию, где он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Вот вам и всё отношение к Украине: покупайте наши «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даём, но уважать вас особо мы не будем, — указал Волошин.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Анкара не признаёт. Своё заявление он сделал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. При этом Министерство иностранных дел Турции заявило, что прошедшие выборы в Госдуму в Крыму Анкара считает нелегитимными.