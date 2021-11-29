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В Раде зарегистрировали законопроект о допуске иностранных ВС на Украину

13:09, 29 ноября 2021
В Раде зарегистрировали законопроект о допуске иностранных ВС на Украину Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press
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В Верховную раду Украины поступил законопроект об одобрении решения президента страны Владимира Зеленского о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Карточка соответствующего документа появилась на сайте парламента.

Полный текст законопроекта на настоящий момент не обнародован.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к любым ситуациям, связанным с якобы стягиванием российских вооружённых сил к границе с Украиной. Соединённые Штаты в настоящее время не считают, что манёвры российских войск близ границы с Украиной носят очевидно агрессивный характер.

Позднее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что армия находится в постоянной готовности обороняться, прокомментировав таким образом сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы. 

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