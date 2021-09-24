Рада захотела выдать Зеленскому «Оскар» за покушение на своего советника

Члены украинского парламента провели голосование о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий покушения на его первого помощника Сергея Шефира. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны». Как сообщается, с таким предложением выступил ранее исключённый из фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос.

Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса «О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», — зачитала депутатский запрос Елена Кондратюк.

На кадрах видно, как во время зачитывания текста в зале раздался смех. Предложение было отклонено, так как получило поддержку лишь от 35 членов. Для рассмотрения запроса необходимо 150 голосов.

Ранее член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира могло быть инсценировкой. Он предположил, что с помощью этого «спектакля» президент Украины пытался повысить свой авторитет.

Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. В машину советника Владимира Зеленского попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков.