Экономика Украины может «остановиться» уже в ближайшие дни из-за действий Запада, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Можно говорить о начале войны против Украины, отметил он в Facebook.

Война началась! Но ведёт её с Украиной именно Запад! Всё то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнёрами — рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям, — считает депутат.

Из-за кризиса в области пассажирских авиаперевозок Украина направила почти $600 млн на гарантии для страховых и лизинговых компаний. Это должно стабилизировать ситуацию и гарантировать безопасность полётов над страной, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден готов пожертвовать Украиной ради того, чтобы Москва не сближалась с Пекином, заявил украинский политолог Александр Лазарев. Именно этим он объяснил попытки Киева уйти под покровительство Лондона. Лазарев считает, что Киев американцам больше не нужен из-за изменения внешнеполитических ориентиров.