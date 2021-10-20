В Раде рассказали об угрозе потери суверенитета Украины

Повышенная стоимость энергоресурсов стала непосильной для значительного числа украинских предприятий. Это может привести к их закрытию, что обернётся для Украины экономической катастрофой и потерей суверенитета. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Чёрный.

Повышение стоимости энергоносителей, которое происходит в мире в целом и в Украине в том числе, может поставить под угрозу не только экономику Украины, но и её суверенитет. Есть информация, что большой процент предприятий, которые используют газ, не смогут платить по цене, которая уже сформирована. Если произойдёт закрытие предприятий, то это будет экономическая катастрофа для Украины, — сказал Чёрный.

По его мнению, принятый проект госбюджета на 2022 год ухудшает сложившуюся ситуацию. Он отметил, что экономическая ситуация может привести к мировому кризису, которая затронет и Украину. В связи с этим необходимо разработать чёткий курс.

Ситуацию с ценами можно изменить, потому что в Украине есть газ собственной добычи, надо вводить чрезвычайное положение в энергетической сфере, и этот газ, который добывается в Украине, дать населению по той цене, которая была, — считает политик.

Ранее бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко рассказал, что Украину ожидает трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны. Для доставки голубого топлива в города страны требуется, чтобы в ГТС имелось определённое количество газа. Он допустил, что Украина может и дальше через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского. Только это, по его мнению, не приведёт ни к чему хорошему, поэтому лучше обратиться к России, объяснив, что на Украине трагедия.