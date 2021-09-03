В Раде рассказали об изменениях конституции страны по части децентрализации

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал об изменениях в конституции Украины по вопросам децентрализации. Об этом он сообщил в интервью для РБК-Украина.

На Украине юридическое лицо руководствуется не только конституцией, но и другим законодательством, в частности, гражданским. У юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведёт ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус, — высказал свои опасения Стефанчук.

По словам политика, вопрос децентрализации — один из главных на заседаниях Верховной рады. Он также добавил, что законопроект уже практически готов за исключением «нескольких нюансов», например: будет ли статус юридического лица у территориальных общин. Он признался, что споры ходят относительно полномочий районных советов, а также о процедуре их роспуска. Тем не менее, добавил Стефанчук, основные вопросы уже согласованы, и законопроект должен быть «внесён в Верховную раду» примерно в конце сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, для чего стране нужна реформа о децентрализации.