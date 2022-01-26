В Раде рассказали об «адских» планах Запада на Украину

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Запад стал активно поставлять на Украину летальное оружие с целью втянуть страну в кровопролитную войну с РФ. Новые вооружения, идущие в Киев, выступают в качестве раздражителя ситуации, написал он в Telegram.

Чем больше мы, славяне, друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше, — считает депутат.

По его мнению, подобная стратегия приведёт к расколу Украины и потере государственности. Кроме того, всё в итоге обернётся значительными жертвами среди мирного населения.

На нашей земле готовится ад, и мы, украинцы, будем в нём гореть заживо. Посмотрите в глаза своему ребёнку и задайте себе вопрос: за что марионеточная власть наших детей приговаривает к смерти? — подчеркнул Кива.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины начало планировать организацию «народного сопротивления» на случай «нападения» России. Созданные в регионах бригады должны будут прикрыть фланги армии Украины. В украинском Минобороны подсчитали, что боеприпасов и вооружения хватит для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений.