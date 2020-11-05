В Раде рассказали о возможности спасти Украину

https://static.news.ru/photo/fe26c684-1fd3-11eb-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал власти страны за создание так называемого конституционного кризиса. По его словам, это отвлекло внимание общества от результатов местных выборов.

Рабинович считает, что спасти Украину в настоящее время могут лишь досрочные выборы.

Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за внесение изменений в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти, — отметил нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

Он также резко высказался по поводу того, что в период кризиса и пандемии коронавируса на рассмотрение Рады выносится вопрос о разрешении украинцам менять отчества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну к гибели. Она будет неминуемой, если власти не поменять. Об этом заявил народный депутат Рады Вадим Рабинович. Политик отметил, что Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.