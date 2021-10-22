В Раде рассказали о плане Зеленского подмять под себя русскоязычных

Создание президентом Украины Владимиром Зеленским государственного телеканала «Дом» преследовало внутриполитические цели за деньги налогоплательщиков. Об этом в беседе с Espreso заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, которая пояснила, что официально телеканал создавался для влияния на жителей неподконтрольных Киеву территорий.
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Чтобы, закрыв каналы Медведчука, держать, так сказать, электорат востока и юга под себя, и это совершенно типичный пропагандистский канал, сделанный в худших традициях под красивой обёрткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети, — подчеркнула Сюмар.
В феврале Зеленский своим указом ввёл санкции сроком на пять лет против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, которыми владел депутат Верховной рады от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обмен главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, допустим с точки зрения закона, если будет доказано российское гражданство политика. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, сейчас необходимо дождаться соответствующих доказательств.