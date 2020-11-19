В Раде рассказали, чем обернётся для Украины отказ от российской вакцины

https://static.news.ru/photo/27502af4-2ac5-11eb-977c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин заявил, что в условиях отсутствия альтернативы вакцине от COVID-19 из РФ отказ от неё властей Украины является соучастием в убийстве собственных граждан.

Нардеп считает, что в Киеве должны что-то предложить людям и вполне могли бы организовать производство вакцины по лицензии на своей территории. Об этом Волошин рассказал в эфире телеканала «112».

Позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы — вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев, — отметил политик.

Он добавил, что во многих странах вакцинацию граждан будут проводить бесплатно. Приобрести же вакцину, если она будет продаваться за деньги, смогут не все украинцы.

И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить, — подчеркнул Волошин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чуть более трети жителей Украины (35%) довольны деятельностью президента страны Владимира Зеленского, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. Неудовлетворены его работой в этом направлении 60%. Меры по борьбе с инфекций считают оптимальными 48% граждан страны. Четверть опрошенных (24%) назвали их слишком мягкими, а ещё 11%, наоборот, чрезмерно жёсткими.