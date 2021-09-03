В Раде раскрыли «фантастическую» просьбу Зеленского к Байдену

Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал о невероятной просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, которую тот озвучил во время встречи с американской стороной в Вашингтоне. В частности, Зеленский представил «план по трансформации Украины», согласно которому Киев сможет присоединиться к космическим программам Соединённых Штатов. Детали Гончаренко раскрыл в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что Зеленский попросил профинансировать участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида». Кроме того, Киев намерен принять участие в проектах по развитию пилотируемых полётов на поверхность Луны и на Марс. Издание «Страна.ua» назвало планы Зеленского «совсем фантастическими».

Ранее украинцы уже высмеяли фото Зеленского, сделанное в момент подписания ряда документов в рамках его рабочего визита в Вашингтон. На кадре видно, как Зеленский стоит один, сложа руки, позади участвующих в подписании документов. Пользователи Сети посчитали фото унизительным для украинской стороны.