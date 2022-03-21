В Раде призвали лишить звания «Народный артист Украины» Баскова и Киркорова

Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады Украины предложил лишить звания народного и заслуженного артиста Украины ряда исполнителей из России, среди которых Филипп Киркоров и Николай Басков. Об этом говорится в обращении парламентариев к главе государства Владимиру Зеленскому в Telegram-канале органа власти.

Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград — почётных званий «Народный артист Украины» и «Заслуженный артист Украины» — Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, — говорится в сообщении Верховной рады.

Парламентарии отмечают, что в то время, когда настоящие художники Украины делают всё возможное, чтобы поддержать государство, «кое-кто продолжает продавать своё достоинство за кровавые рубли», а также «поддерживает агрессию».

Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально, — резюмировали в Верховной раде.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что российского певца Олега Газманова заочно арестовали на Украине и хотят объявить в международный розыск. Она добавила, что поскольку Газманов, очевидно, не собирается являться в украинский суд для предъявления обвинений и не приедет на гастроли на Украину, прокуратура инициирует процедуру объявления его в международный розыск.