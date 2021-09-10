В Раде признали обман украинцев при покупке российского газа

Депутат Верховной рады Анна Скороход признала обман украинцев при покупке российского газа. Если раньше Киев заявлял, что в страну поставляется «европейский» газ, то теперь выяснилось, что это топливо из РФ, просто ввозимое из стран ЕС. Слова депутата приводит телеканал «НАШ».

Мы покупаем газ по реверсу <...>. То есть газ идёт из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем, — объяснила Скороход.

По её словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объём и оставляет у себя. Она пояснила, что страна попросту переплачивает за транзит «туда-сюда», хотя могла бы напрямую закупать топливо у России. Депутат выступила за ведение переговоров с Москвой по данному вопросу. Это и экономически выгоднее, и могло бы нормализовать отношения между двумя странами, считает она.

Газ на сегодняшний день — это точно так же политический вопрос, — заключила Скороход.

Тем не менее в Киеве придерживаются достаточно жёсткой политики касательно взаимоотношений с Россией и её проектами. Так, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев намерен и дальше бороться с «Северным потоком — 2», даже после начала поставок газа.