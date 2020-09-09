В Раде припомнили «разгром» украинцами «жадных московитов»

https://static.news.ru/photo/07674a0e-f313-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нардеп от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства.

Бывший спикер Рады назвал победу в сражении «общей и великой» и добавил, что она «запечатлена в истории».

Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами, — написал нардеп в Facebook.

Битва, о которой вспомнил Парубий, произошла в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско, действительно, потерпело поражение от объединённых армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако победителям не досталась главная цель — Смоленск. Войну же в 1522 году выиграло Русского государство, в состав которого вошли смоленские земли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил: в городе Хелм создадут Институт правды и примирения, а также Музей жертв Волыни. Поводом для этого послужила 77-летняя годовщина волынской трагедии. В музее почтут память также украинцев, спасавших в те годы своих соседей-поляков. По словам Сасина, благодаря музею, Хелм станет центром исторической памяти о польских пограничных районах.