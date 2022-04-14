В Раде приостановили деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь»

В Верховной раде Украины объявили о приостановке деятельности фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает УНИАН. По данным агентства, из этой фракции также вышли депутаты Андрей Исаенко и Анатолий Бурмич. Кроме того, Вадим Рабинович отозван с должности сопредседателя.

Приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины. Из этой фракции также вышли депутаты Исаенко и Бурмич. Рабинович отозван с должности сопредседателя фракции ОПЗЖ (чья деятельность и без того приостановлена), — сказал депутат Алексей Гончаренко.

До этого председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в украинском парламенте не будет.

В конце марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил на время военного положения любую деятельность нескольких политических партий. Среди них была «Оппозиционная платформа — За жизнь». В партии назвали это решение незаконным и заявили, что намерены его оспаривать. Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» указали, что власти занимаются незаконным политическим рейдерством и недобросовестной политической борьбой со своим главным оппонентом.

Также в список СНБО попали Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция» и Союз левых сил.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля заявил, что сотрудниками Совета безопасности Украины был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. К посту в Telegram украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.