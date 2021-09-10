В Раде предрекли гражданскую войну на Украине

Рост русофобских настроений привёл к появлению большого числа неподсудных радикалов, которые могут поставить Украину на грань гражданской войны, сообщил депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый». По его мнению, в стране уже сейчас найдётся несколько десятков тысяч «горячих голов», готовых на штурм парламента.

Политик убеждён, что решить данный вопрос возможно благодаря жёсткой позиции западных стран, которые в настоящее время наоборот способствуют усугублению ситуации, распространяя призывы о взятии реванша в Донбассе.

«Вы герои войны, мы ещё победим, пройдём парадом по Донецку». Вместо того чтобы объяснять: «У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб ещё один? Давайте договариваться», — возмутился Волошин.

Ранее в Бельгии заявили, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель используют Киев, чтобы стать ключевыми игроками в переговорах с официальной Москвой. Как отмечается, Макрон хочет заменить Меркель и стать основным участником «нормандского формата» и главным «собеседником» России в Европе, а Зеленский в этом ему по-своему подыгрывает.