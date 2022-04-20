В Раде предложили запретить российскую музыку

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Законопроект, предусматривающий ограничение публичного воспроизведения музыки от российских авторов, зарегистрирован Верховной раде Украины, сообщает ТАСС. С такой инициативой выступили депутаты правящей партии «Слуга народа». Документ уже передан на рассмотрение руководству парламента, однако его текст не опубликован.

Документ предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно «поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования российского музыкального продукта», — говорится в сообщении.

Ранее Рада приняла закон, предусматривающий наказание до 12 лет лишения свободы за пособничество России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Закон был принят с учётом предложений президента Зеленского. Результатом станут дополнения в Уголовный кодекс Украины.

Также украинские парламентарии приняли закон о запрете на территории Украины символов V и Z, используемых Вооружёнными силами России в ходе спецоперации. Документ принят во втором чтении.