В Раде предложили ограничить права украинцев с российским гражданством

Депутат Верховной рады Олег Дунда высказал идею об ограничении избирательных прав граждан Украины, обладающих российским паспортом. Эта мера, по замыслу парламентария, необходима на время «оккупации» Донбасса «агрессором — Россией», передаёт Апостроф TV.

В настоящее время в украинском законодательстве не решён вопрос с правом на двойное гражданство. Депутаты Рады планируют разрешить эту проблему, но с одной оговоркой — украинцы, у которых имеется российский паспорт, не смогут голосовать. Дунда, выступивший с данной инициативой, считает, что гражданство «страны-агрессора» даёт властям основание урезать в правах украинцев, «пока некоторые территории Украины находятся в оккупации».

Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора, — заявил политик.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин предрёк Украине гражданскую войну. Он считает, что заигрывание с антироссийской риторикой «наплодило» радикалов, которые ставят страну под угрозу гражданской войны. Парламентарий заметил, что в Киеве уже можно легко собрать тысячи решительно настроенных людей, которые готовы взять штурмом здание правительства и реализовывать свои надежды на военный реванш в Донбассе.