https://static.news.ru/photo/b8e23f72-5d64-11ea-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: president.gov.ua

Верховная рада Украины должна потребовать увольнения министра иностранных дел страны Вадима Пристайко из-за того, что его словам об отказе праздновать День Победы оскорбили жителей страны.

Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа, — сказал Бойко.

Также он подчеркнул, что слова Пристайко унижают ветеранов Великой Отечественной войны.

Как ранее писал NEWS.ru, позицию Киева по отказу от празднования Дня Победы раскритиковал глава комитета Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков. Пушкова поразила реплика украинского министра о готовности «через 75 лет после войны» простить врагов.