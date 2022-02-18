В Раде осудили переезд западных посольств во Львов

Депутат Верховной рады Александр Дубинский осудил переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов. В своём Telegram-канале он с иронией заметил, что намерен следить за «успехами» Запада. Чиновник считает, что если послы «неудержимо» хотят перебраться подальше от Киева во Львов, то и сферу их влияния нужно ограничить Львовской областью. По словам Дубинского, там дипломаты и должны «выражать озабоченность губернатору».

Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ, аттестуют судей и рекомендуют лещенконаёмов в местные коммунальные предприятия, — написал он.

После этого, добавил депутат, послам разрешат «испробовать силы в сакральном Черткове».

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что посольство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. При этом дипломаты призвали всех граждан страны покинуть Украину немедленно, пока ещё доступен коммерческий транспорт. Отмечается, что эти меры связаны с якобы наращиваем российских войск на границе с Украиной.

Американский Госдеп также объявил о переезде дипмиссии в западную Украину ввиду «значительного наращивания российских сил у границы с Украиной». В ходе переноса офиса дипломаты должны уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в украинской столице.