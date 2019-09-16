https://static.news.ru/photo/a743412c-d893-11e9-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Обмен пленными между Россией и Украиной стал возможен из-за изменения риторики со стороны Киева, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

У президентов (Порошенко и Зеленского. — News.ru) — разная риторика. И я думаю, что изменение некоторых позиций, о чём говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели, — сказала Денисова.

Она также отметила, что главы государств лично составляли список по освобождению.

По словам уполномоченного, сначала в списке было 24 человека, затем Зеленский смог договориться и увеличить число.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Как ранее писал News.ru, украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что за последние пять лет в стране изменилось не так много, как он ожидал.