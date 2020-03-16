https://static.news.ru/photo/89d9afd6-678b-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антироссийские санкции со стороны Евросоюза могут быть отменены, если Украина выйдет из Минских соглашений. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Александр Мережко.

Как сообщает со ссылкой на депутата «РБК-Украина», Мережко опасается, что не все его коллеги понимают последствия выхода Украины из «минского формата». Он считает, что в случае отказа от договорённостей у Евросоюза появится формальный повод снять санкции с России.

Мережко добавил, что это станет возможным в том числе и потому, что выход Великобритании из ЕС ослабил влияние и позицию Украины. Лондон был активным союзником Киева в единой Европе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил перейти к гибкому подходу к выполнению Минских соглашений. По его словам, изменения в некоторых пунктах не могут привести к каким-то плохим последствиям.

Как ранее писал NEWS.ru, Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится.