В Раде назвали «Северный поток — 2» давно решённым вопросом

Слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о «Северном потоке — 2» являются чётким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом. Об этом в эфире телеканала «Наш» высказался депутат Верховной рады, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Ранее Хохштейн отметил, что Украине стоит сосредоточиться на модернизации своей страны, а не решении вопросов СП-2.

Смотрите, мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у неё есть план для нас, — сказал Кучеренко.

По словам парламентария, американская сторона своим визитом «полностью успокоила» украинские власти. Он отметил, что уже чётко звучат сигналы о том, что вопрос газопровода является решённым, из-за чего не стоит «обижаться, ездить и давать дурацкие интервью».

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии сообщили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Ранее нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Запад «слышит» просьбы Киева остановить «Северный поток — 2», но пока не предлагает никаких реальных решений по данному вопросу.