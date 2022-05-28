В Раде назвали причину задержания Порошенко на границе с Польшей Нардеп Геращенко рассказала про задержание Порошенко на границе с Польшей

Фото Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что бывший президент Украины Пётр Порошенко был задержан на украинско-польской границе пограничниками, так как официальное распоряжение о его выезде посчитали поддельным. Парламентарий добавила, что накануне партия якобы анонсировала международные поездки с участием Порошенко. Речь идёт о саммите Европейской народной партии, пишет URA.RU.

Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам, — рассказала Геращенко.

Она добавила, что документы были подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком.

Экс-президент Украины попытался выехать из страны Польшу, сообщили ранее в Telegram-канале украинской погранслужбы. По данным ведомства, политик отправился за рубеж на личном автомобиле. На Украине Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Порошенко утверждал, что против него открыты 130 уголовных дел, однако около 40 из них уже закрыли.