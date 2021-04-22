В Раде назвали последствия для Зеленского при отказе от встречи с Путиным

https://static.news.ru/photo/58f114c8-a3c0-11eb-9631-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отказ от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может обернуться для украинского лидера Владимира Зеленского потерей власти. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в Facebook.

Он считает , что любое решение также будет стоить Зеленскому проблем с США и Великобританией.

Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир в Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — всё потеряет, уйдёт с поста президента раньше срока и всё равно поссорится с американцами и британцами, — отметил нардеп.

Он добавил, что и на родине у Зеленского всё не так просто. Украинские националисты обвинят его в предательстве в любом случае, отправится он в Москву или нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на приглашение Владимира Зеленского посетить Донбасс, чтобы провести там переговоры. По его словам, если украинский лидер хочет поговорить об отношениях с Москвой, то его готовы принять в Кремле в любое время, а о Донбассе ему следует говорить с руководителями ДНР и ЛНР.